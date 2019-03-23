Honda Jazz нового поколения получит кожаный салон в максимальной сборке
В интернете появились снимки обновлённой модели Honda Jazz, которая в максимальной комплектации получит кожаный салон. Впервые эта модель в кузове универсала появилась на рынке 4 года назад.
После обновления авто использует новые обвесы, а также противотуманную светодиодную оптику в форме полос. Задние фонари также обновили. Рейтисайлинговая модель использует более широкий диапазон окраски кузова и новые колёсные диски. В интерьере также отмечаются корректировки оформления.
Дефлекторы оснастили глянцевой чёрной каймой, а задние подлокотники получили подстаканники. Самая дорогая модификация модели сможет похвастать наличием кожаной обивки. В багажнике можно разместить вещи объёмом до 570 л. Вместимость повысится до 1141 л после складывания спинок заднего ряда кресел.
После обновления авто использует новые обвесы, а также противотуманную светодиодную оптику в форме полос. Задние фонари также обновили. Рейтисайлинговая модель использует более широкий диапазон окраски кузова и новые колёсные диски. В интерьере также отмечаются корректировки оформления.
Дефлекторы оснастили глянцевой чёрной каймой, а задние подлокотники получили подстаканники. Самая дорогая модификация модели сможет похвастать наличием кожаной обивки. В багажнике можно разместить вещи объёмом до 570 л. Вместимость повысится до 1141 л после складывания спинок заднего ряда кресел.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:40