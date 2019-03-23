Назван ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом до 1 млн рублей





На третьем месте находится Hyundai Sonata. Машина радует простой конструкцией и отсутствием заметных проблем при применении, что играет немалую роль в популярности данной марки. Ездит Sonata на бензиновых агрегатах объемом 2,0 и 2,4 литра, благодаря которым автомобиль способен выдавать до 300 000 километров пробега без дальнейшего ремонта.«Серебро» списка одержала Mazda 6. В японском седане имеются двигатели на 2,0 и 2,5 литра, отличающиеся хорошей мощностью. Одним из плюсов таких моторов эксперты называют высокий уровень сжатия, а из-за отсутствия интеркулера, турбины и подобных частей агрегаты считаются прочными и надежными.Первое место ТОПа аналитики отдали Toyota Camry. За один миллион рублей покупатель обзаведется хорошей машиной, у которой почти нет проблем. Функционирует «японец» на двигателях объемом 2.0, 2.5 и 3.5 литра, при этом последний генерирует 249 лошадиных сил. Из минусов агрегата можно назвать некое дребезжание после запуска в зимнюю пору года.