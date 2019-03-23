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NASA показало снимок Земли в день весеннего равноденствия

Космическое агентство NASA показало любителям необычного впечатляющий снимок Земли, сделанный в день весеннего равноденствия. Спутник зафиксировал, как половина планеты была поглощена тьмой, а другая – освещена светом.
NASA показало снимок Земли в день весеннего равноденствия

Дважды в год, когда во всех широтах приравнивается количество тьмы и дневного света, происходит равноденствие. Это явление фиксируют в сентябре и в марте. Его тайна кроется в наклоне нашей планеты. По словам Алекса Янга, который является замдиректора по науке в Центре космических полетов, дважды в год этот показатель почти перпендикулярен Солнцу. В результате этого, Южное и северное полушарие Земли освещены в данный момент одинаково. В полдень в день равноденствия светило расположено прямо над экватором.

Наша планета наклонена вокруг собственной оси на 23,5 градусов, поэтому дневной свет распределяется неравномерно. Поэтому ночи и дни длиннее на полушариях Земли в зависимости от того, в какой точке она расположена относительно Солнца.

Согласно данным специалистов, в Москве зафиксировали, что примерно в полночь в ночь с 20 на 21 марта Земля преодолела 50% своего пути между летним и зимним солнцестоянием.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:15

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