NASA показало снимок Земли в день весеннего равноденствия





Дважды в год, когда во всех широтах приравнивается количество тьмы и дневного света, происходит равноденствие. Это явление фиксируют в сентябре и в марте. Его тайна кроется в наклоне нашей планеты. По словам Алекса Янга, который является замдиректора по науке в Центре космических полетов, дважды в год этот показатель почти перпендикулярен Солнцу. В результате этого, Южное и северное полушарие Земли освещены в данный момент одинаково. В полдень в день равноденствия светило расположено прямо над экватором.Наша планета наклонена вокруг собственной оси на 23,5 градусов, поэтому дневной свет распределяется неравномерно. Поэтому ночи и дни длиннее на полушариях Земли в зависимости от того, в какой точке она расположена относительно Солнца.Согласно данным специалистов, в Москве зафиксировали, что примерно в полночь в ночь с 20 на 21 марта Земля преодолела 50% своего пути между летним и зимним солнцестоянием.