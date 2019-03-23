Обнародован снимок нового смартфона Huawei P30 Pro





Информации о новинке пока немного. Сообщается, что в отдельных точках планеты покупатели, которые смогли оформить предзаказ, получат в придачу к приобретению портативную колонку JBL Clip 2 и смарт-часы от компании Watch GT. P30 Pro способен делать качественные изображения при недостаточном освещении, в его камере имеется зум. Важно отметить функцию Dual-View Video.Во время выхода модели эта опция еще не будет работать, авторы проекта приведут ее в действие с помощью обновления после премьеры. Суть технологии в возможности одновременно записывать видео на широкоугольный и основной датчики, входящие в главную камеру гаджета. Релиз новинки Huawei ожидается 26 марта в Париже, где и станут известны все параметры смартфона.