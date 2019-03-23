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Мать Ксении Собчак хорошо общается с Максимом Виторганом, несмотря на их расставание

Российский сенатор и политический деятель, а также родительница Ксении Собчак – Людмила Нарусова заявила, что хорошо общается с отцом своего внука Платона.
Мать Ксении Собчак хорошо общается с Максимом Виторганом, несмотря на их расставание

По словам Людмилы Борисовны, расставание наследницы с Максимом Виторганом никак не повлияло на ее отношение к зятю.

Не секрет, что в начале текущего месяца Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о том, что они расстались, и у каждого из них началась своя личная жизнь. Впрочем, все еще супругам удалось сохранить хорошие отношения ради общего ребенка.

Наш ресурс уже писал, что Ксения не так давно даже посещала репетицию Максима, ради которой поехала в Санкт-Петербург. Мама Собчак, как оказалось, также продолжает поддерживать связь с Виторганом, пишет StarHit.
Мать Ксении Собчак хорошо общается с Максимом Виторганом, несмотря на их расставание

По словам Людмилы Нарусовой, она всегда помогала своей дочери и зятю воспитывать Платона, поэтому как никто другой хорошо знает, что Максим очень много проводит времени с наследником.

Выяснилось, что именно Виторган с трех месяцев начал водить мальчика на плаванье, где и приучил Платона к воде. Также Людмила Борисовна указала на то, что по-прежнему считает Максима своей семьей.
Мать Ксении Собчак хорошо общается с Максимом Виторганом, несмотря на их расставание

Мать Ксении Собчак убеждена, что ее внук будет техническим человеком, ведь он просто-таки обожает машинки и конструкторы. К слову, на сегодняшний день Людмила Нарусова еще не обнаружила у внука актерских способностей, однако точно знает лишь одно – Платон вырастит очень умным мальчиком.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:37

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