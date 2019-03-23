Назван ТОП-6 терпевших побои от мужей российских звезд





Екатерина Архарова и Марат Башаров. В 2014 году случился настоящий скандал, причиной которого было рукоприкладство актера по отношению к своей жене. Сначала Марат Башаров старался отрицать эти события, но затем признался в них. В 2017 году появилась информация о том, что актер избивает уже свою новую супругу.Марта Варламова и Слава Войнов. Хоккеист систематически избивал свою супругу, но та об этом молчала. Тогда семья жила в США, и после одного из таких случае Марта Варламова обратилась к врачам за помощью. Этот случай сразу стал достоянием общественности, и спортсмена даже арестовали на 90 дней. За такое поведение его исключили из местного хоккейного клуба.Валерия и Александр Шульгин. Певица не один раз подвергалась домашнему насилию и совершала несколько попыток развестись, однако муж с помощью угроз заставлял ее остаться. Один раз Александр Шульгин чуть не задушил Валерию, и та окончательно ушла от него.Жасмин и Вячеслав Семендуев. Супруг вложил в развитие карьеры жены много личных денег, поэтому требовал от нее полного послушания. В противном случае он избивал ее, о чем она рассказала в 2006 году.Катя Гордон и Сергей Жорин. Данный случай выделяется на фоне остальных. Супруг один раз избил свою беременную жену, причем несколько ударов он нанес прямо по ее животу. Вскоре после этого пара развелась, а Катя Гордон посоветовала бывшему мужу сходить к психиатру.Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров. В этой паре мужчина не боялся на людях демонстрировать свое подобное поведение. Один раз он утащил Кристину Орбакайте прямо со сцены и начал избивать ее в гримерке. Вскоре брак распался, хоть мужчина и пытался загладить свою вину покупкой шикарной квартиры.