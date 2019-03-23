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Назван ТОП-5 звезд, жизнь которых после развода стала тяжелым испытанием

Эксперты составили список звёзд, для которых развод оказался крайне тяжелым испытанием. Некоторые знаменитости проходят через череду скандалов и вынуждены терпеть сильный стресс.
Назван ТОП-5 звезд, жизнь которых после развода стала тяжелым испытанием

Открывают список Павел Бессонов с Зинаидой Мартыновой. Отношения пары стали развиваться в 2010 году. Спустя год они вступили в брак. По какой причине они расстались, остаётся неизвестным. Известно, что после этого Бессонов попал в больницу и оставался под опекой врачей около месяца. Вторыми в списке указываются Дана Борисова с Андреем Трощенко. В 2015-м они поженились, чтобы через 6 месяцев развестись. Основной причиной разрыва называлась зависимость ведущей. Положение оказалось настолько непростым, что проблемы Борисовой обсуждались на многих телевизионных каналах.

Третья строчка в списке досталась Яну и Людмиле Пузыревским. Известно, что у актрисы появился новый возлюбленный и она инициировала развод. В один из визитов её экс-супруг попытался встретиться с сыном. Итогом стало падение мужчины и мальчика с высоты 12 этажа. Мальчик выжил, поскольку зацепился за ветки, его отец скончался на месте трагического инцидента.

На четвёртом месте находится Татьяна Догилева и Михаил Мишин. Они оставались женатыми почти 20 лет. После разрыва отношений у Догилевой развилась алкогольная зависимость. Завершают список певица Согдиана и её супруг Рам Говинда. Причиной разрыва брака якобы стал излишне властный характер мужчины. После разрыва отношений экс-супруг не позволял знаменитости видеть общего ребёнка в течение 3-х лет.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:22

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