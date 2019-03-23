Эксперты составили ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
Эксперты составили ТОП-5 из самых интересных концепт-каров. В список попали те машины, что уже были представлены в начале 2019 года и серьезно выделяются среди своих конкурентов.
На первую строчку эксперты поставили концепт-кар Audi Q4 e-Tron. Его уже успели назвать электрокаром будущего. Все дело в сочетании его технических характеристик и внешнего вида, а также того, что эта модель уже изначально близка к серийному производству. На втором месте оказался Volkswagen ID Buggy Concept. Этот необычный и интересный концепт имеет светло-зеленый цвет и футуристический внешний вид. Его главная особенность – отсутствие крыши. Первую тройку ТОП-5 замкнул Seat El-Born. Этот концепт привлекает своим стильным экстерьером и элегантностью. Эксперты отметили, автомобиль придется по душе многим женщинам, живущим в мегаполисах.
На четвертой строчке оказалась Skoda Vision iV Concept. Его по праву можно назвать самым футуристическим из всего ТОП-5. Внешний вид этого концепта создает ощущение, что он был срисован с какого-то научно-фантастического фильма. Автомобиль имеет одновременно строгий и агрессивный дизайн, сразу бросающийся в глаза. Список замыкает Nissan IMQ Concept. Он имеет резкие и угловатые элементы кузова, сочетающиеся с общими плавными линиями авто. Главная особенность этого концепта – привлекательная фальшрешетка радиатора.
На первую строчку эксперты поставили концепт-кар Audi Q4 e-Tron. Его уже успели назвать электрокаром будущего. Все дело в сочетании его технических характеристик и внешнего вида, а также того, что эта модель уже изначально близка к серийному производству. На втором месте оказался Volkswagen ID Buggy Concept. Этот необычный и интересный концепт имеет светло-зеленый цвет и футуристический внешний вид. Его главная особенность – отсутствие крыши. Первую тройку ТОП-5 замкнул Seat El-Born. Этот концепт привлекает своим стильным экстерьером и элегантностью. Эксперты отметили, автомобиль придется по душе многим женщинам, живущим в мегаполисах.
На четвертой строчке оказалась Skoda Vision iV Concept. Его по праву можно назвать самым футуристическим из всего ТОП-5. Внешний вид этого концепта создает ощущение, что он был срисован с какого-то научно-фантастического фильма. Автомобиль имеет одновременно строгий и агрессивный дизайн, сразу бросающийся в глаза. Список замыкает Nissan IMQ Concept. Он имеет резкие и угловатые элементы кузова, сочетающиеся с общими плавными линиями авто. Главная особенность этого концепта – привлекательная фальшрешетка радиатора.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:04