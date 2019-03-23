Назван ТОП-5 доказанных смертоносных привычек





По данным научных сотрудников, чрезмерное употребление сахара приводит к риску высокой смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний, которые провоцирует этот продукт. Опасной считается и «любовь» к газированным напиткам, сокам. Для противодействия «сладкой» привычке лучше употреблять овощи, орехи, цельные зерна, здоровые жиры, такие как рыба и оливковой масло.Курение провоцирует не только рак, а еще и заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, патологии легких, включая хронический бронхит и эмфизему.Еще одна смертельно опасная привычка – сидячий образ жизни, приводящий к нарушениям нормальной работы многих внутренних органов. По мнению ученых, с проблемой нужно бороться с помощью регулярных кардио-упражнений. Они не только поднимут настроение, но улучшат память и защитят мозг от когнитивного спада.На высокий риск преждевременной смерти указывает и наличие избыточного или, наоборот, недостаточного веса. Из-за таких «особенностей» все системы человеческого организма подвергаются опасности, так как происходят значительные нарушения и сбои в функционировании жизненно важных органов. Алкоголь может стать причиной ухода из жизни, поскольку его употребление негативно отражается на здоровье, провоцируя рак, инфаркты и инсульты, респираторные заболевания.