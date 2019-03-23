Представлен первый рендер потенциального пикапа от компании Audi
В Сети представлен первый рендер потенциального пикапа от компании Audi. Его создал независимый художник Раян Приск, за основу он взял уже существующий кроссовер Q7.
Многие мировые автопроизводители начинают создавать собственные модели пикапов. Это связано с тем, что такие машины очень популярны на рынке Северной Америки. Поэтому бренду, желающему там надежно закрепиться, необходимо иметь широкий модельный ряд таких автомобилей. Первыми действовать в этом направлении начали Mercedes-Benz и Volkswagen. Они выпустили своим пикапы X-Class и Amarok соответственно. Другие бренды, входящие в VAC, еще не успели презентовать свои новинки.
Эксперты отмечают, рано или поздно это должно произойти, поэтому интерес местной и мировой публики к этому вопросу продолжает расти. Подтверждением этих слов стала работа независимого художника Раяна Приска. Он создал свой рендер первого пикапа от компании Audi. За основу художник взял кроссовер Q7 и отдельные детали от Volkswagen Amarok. По его словам, колесная база внедорожника отлично подходит для просторного пикапа с двумя рядами сидений, 4 дверями и небольшим, но вместительным багажником.
Рян Риск также подумал на тему того, каким может быть моторный ряд у пикапа Audi. По его мнению, этой модели подойдут двигатели от Volkswagen Amarok. Покупателям этого авто предлагают 2 варианта: 2-литровый с 165 «лошадками» и 3-литровый, выдающий 224 лошадиные силы.
Многие мировые автопроизводители начинают создавать собственные модели пикапов. Это связано с тем, что такие машины очень популярны на рынке Северной Америки. Поэтому бренду, желающему там надежно закрепиться, необходимо иметь широкий модельный ряд таких автомобилей. Первыми действовать в этом направлении начали Mercedes-Benz и Volkswagen. Они выпустили своим пикапы X-Class и Amarok соответственно. Другие бренды, входящие в VAC, еще не успели презентовать свои новинки.
Эксперты отмечают, рано или поздно это должно произойти, поэтому интерес местной и мировой публики к этому вопросу продолжает расти. Подтверждением этих слов стала работа независимого художника Раяна Приска. Он создал свой рендер первого пикапа от компании Audi. За основу художник взял кроссовер Q7 и отдельные детали от Volkswagen Amarok. По его словам, колесная база внедорожника отлично подходит для просторного пикапа с двумя рядами сидений, 4 дверями и небольшим, но вместительным багажником.
Рян Риск также подумал на тему того, каким может быть моторный ряд у пикапа Audi. По его мнению, этой модели подойдут двигатели от Volkswagen Amarok. Покупателям этого авто предлагают 2 варианта: 2-литровый с 165 «лошадками» и 3-литровый, выдающий 224 лошадиные силы.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:22