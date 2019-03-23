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Ксения Бородина раскритикована в Сети из-за унижения собственных детей ради забавы

Одна из самых популярных российских ведущих Ксения Бородина попала под критику в Сети из-за унижения собственных детей ради забавы. В этом поклонники обвинили звезду после очередного ролика с участием маленькой Теоны, на котором мать якобы ругает провинившуюся дочь словами «Плачь, бессовестная!».
Ксения Бородина раскритикована в Сети из-за унижения собственных детей ради забавы

Ксения Бородина и Курбан Омаров уже давно поняли, что именно их пока ещё маленькие дети особенно умиляют подписчиков в Instagram, а потому стараются периодически придумывать новые забавные истории для свежих видео. Очередной ролик, опубликованный ведущей «Дома-2», вызвал массу критики и возмущения у фолловеров, считающих, что звёздная мать переходит все грани ради популярности.
Ксения Бородина раскритикована в Сети из-за унижения собственных детей ради забавы

Так, на якобы постановочных кадрах маленькая Теона стоит перед уставшей матерью, которая грозно смотрит на дочь, наклоняется к ней и грубо произносит: «Плачь, бессовестная!». Фанаты пришли к выводу, что Ксения Бородина настолько увлеклась социальными сетями, что готова идти на унижения собственных детей ради забавы.
Ксения Бородина раскритикована в Сети из-за унижения собственных детей ради забавы

Некоторые подписчики ведущей решили, что не всегда подобные кадры являются постановочными и наигранными для публики. Не исключают они и то, что в звёздной семье периодически практикуется такая манера общения с детьми.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:48

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