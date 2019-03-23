Ксения Бородина раскритикована в Сети из-за унижения собственных детей ради забавы





Ксения Бородина и Курбан Омаров уже давно поняли, что именно их пока ещё маленькие дети особенно умиляют подписчиков в Instagram, а потому стараются периодически придумывать новые забавные истории для свежих видео. Очередной ролик, опубликованный ведущей «Дома-2», вызвал массу критики и возмущения у фолловеров, считающих, что звёздная мать переходит все грани ради популярности.Так, на якобы постановочных кадрах маленькая Теона стоит перед уставшей матерью, которая грозно смотрит на дочь, наклоняется к ней и грубо произносит: «Плачь, бессовестная!». Фанаты пришли к выводу, что Ксения Бородина настолько увлеклась социальными сетями, что готова идти на унижения собственных детей ради забавы.Некоторые подписчики ведущей решили, что не всегда подобные кадры являются постановочными и наигранными для публики. Не исключают они и то, что в звёздной семье периодически практикуется такая манера общения с детьми.