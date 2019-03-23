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Эксперты выяснили, почему противотуберкулезные лекарства не снижают риск повторного заболевания

Противотуберкулезные препараты не влияют на снижение риска повторного заражения. Они провоцируют изменения в кишечнике, что увеличивает восприимчивость к МТБ-инфекции.
Эксперты выяснили, почему противотуберкулезные лекарства не снижают риск повторного заболевания

В данный момент вылечить туберкулез довольно несложно, но лекарства не во всех случаях могут предотвратить очередное заражение. Ученые попытались разобраться в причинах этому.

Научные сотрудники Университета Макгилла провели опыт с грызунами, на которых ранее применяли противотуберкулезные препараты, вся процедура заняла около двух месяцев. Итоги продемонстрировали, что все лекарства смогли изменить микробиому кишечника животных, а у особей, принимавших два их три препарата, было зафиксировано увеличение восприимчивости к МТБ-инфекциям.

Для доказательства они проверили экскременты мышей. Пересаживая их от грызунов, лечимых веществами пиразинамидом и изониазидом, необработанным зверькам до заболевания, эксперты выяснили, что фекального трансплантата хватит для нарушения работы иммунитета.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:30

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