Эксперты выяснили, почему противотуберкулезные лекарства не снижают риск повторного заболевания





В данный момент вылечить туберкулез довольно несложно, но лекарства не во всех случаях могут предотвратить очередное заражение. Ученые попытались разобраться в причинах этому.Научные сотрудники Университета Макгилла провели опыт с грызунами, на которых ранее применяли противотуберкулезные препараты, вся процедура заняла около двух месяцев. Итоги продемонстрировали, что все лекарства смогли изменить микробиому кишечника животных, а у особей, принимавших два их три препарата, было зафиксировано увеличение восприимчивости к МТБ-инфекциям.Для доказательства они проверили экскременты мышей. Пересаживая их от грызунов, лечимых веществами пиразинамидом и изониазидом, необработанным зверькам до заболевания, эксперты выяснили, что фекального трансплантата хватит для нарушения работы иммунитета.