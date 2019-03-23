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У отца Ольги Бузовой заподозрили наличие психологических проблем

По мнению одного из московских психологов, у родителя Ольги и Анны Бузовой имеются серьезные психологические проблемы.
У отца Ольги Бузовой заподозрили наличие психологических проблем

Специалист поспешил объяснить свои заявления, ссылаясь на некоторые публикации Игоря Бузова в Instagram, а также на его поведение в общественных местах.

Не секрет, что после того, как Ольга стала известнейшей личностью РФ, к ее семейству также резко увеличился интерес. К примеру, на страничку младшей сестры поющей телеведущей и ее отца подписались сотни поклонников новоявленной исполнительницы.

Впрочем, больше всего на сегодняшний день интернет-пользователи обращают внимание на поведение родителя Ольги и Анны, которое, по мнению столичного психолога, не является нормальным.
У отца Ольги Бузовой заподозрили наличие психологических проблем

Дело в том, что специалист хорошо изучил некоторые публикации Игоря Бузова, на которых запечатлены его дочери. По словам врача, отцу неподобающе публиковать в социальные сети подобные коллажи.

Также психолог привел в пример недавнюю видеозапись Анны Бузовой, на которой ее родителю делают маникюр, при этом мужчина заявляет, что абсолютно не стесняется этого.

Нужно сказать, что фолловеры уже давно обратили внимание на то, какие фотографии и ролики выкладывает у себя в профиле Игорь Бузов. По мнению читателей, отец не должен смотреть на подобные снимки своих дочерей, а тем более выкладывать их в Интернет.

«Игорь, я Вас уважаю, но такие фото дочерей негоже отцу выставлять напоказ! Помните, что не все за деньги продается», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:38

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