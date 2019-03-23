Ученые: На резиновых перчатках бактерий в 5 раз больше, чем на унитазе





На этих защитных средствах их оказалось в 5 раз больше, чем на унитазе. Ученые отмечают, многие люди уже настолько привыкли к резиновым перчаткам, что даже не задумываются о том, насколько они действительно эффективны. Для изучения этого вопроса они решили провести эксперименты с несколькими защитными средствами из разных материалов. В их числе оказались: флисовые, кожаные, шерстяные и резиновые. Самые плохие результаты оказались именно у последних.Все дело в составе этих перчаток, отмечают ученые. Этот материал полностью не пропускает воду и воздух, что создает во внутренней части этих защитных средств благоприятную среду для развития бактерий. Ситуацию ухудшает и тот факт, что в резиновых перчатках рука человека потеет сильнее обычного, что приводит к усилению процесса размножения микроорганизмов. Это означает, что такие «защитные» средства могут оказаться куда более опасными, чем, например, унитаз.Английские ученые отмечают, средний показатель «микробного значения» на этой сантехнике составляет 220 единиц, а внутри резиновых перчаток может достигать 1000. Также они провели опрос среди простых людей. Оказалось, что каждый седьмой респондент никогда полноценно не моет руки после того, как снял резиновые перчатки, а 66% опрошенных ополаскивали эти изделия не чаще одного раза в месяц.