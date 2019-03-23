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Ученые: На резиновых перчатках бактерий в 5 раз больше, чем на унитазе

Английские ученые провели необычное исследование и установили, что резиновые перчатки защищают от бактерий куда меньше, чем принято считать.
Ученые: На резиновых перчатках бактерий в 5 раз больше, чем на унитазе

На этих защитных средствах их оказалось в 5 раз больше, чем на унитазе. Ученые отмечают, многие люди уже настолько привыкли к резиновым перчаткам, что даже не задумываются о том, насколько они действительно эффективны. Для изучения этого вопроса они решили провести эксперименты с несколькими защитными средствами из разных материалов. В их числе оказались: флисовые, кожаные, шерстяные и резиновые. Самые плохие результаты оказались именно у последних.

Все дело в составе этих перчаток, отмечают ученые. Этот материал полностью не пропускает воду и воздух, что создает во внутренней части этих защитных средств благоприятную среду для развития бактерий. Ситуацию ухудшает и тот факт, что в резиновых перчатках рука человека потеет сильнее обычного, что приводит к усилению процесса размножения микроорганизмов. Это означает, что такие «защитные» средства могут оказаться куда более опасными, чем, например, унитаз.

Английские ученые отмечают, средний показатель «микробного значения» на этой сантехнике составляет 220 единиц, а внутри резиновых перчаток может достигать 1000. Также они провели опрос среди простых людей. Оказалось, что каждый седьмой респондент никогда полноценно не моет руки после того, как снял резиновые перчатки, а 66% опрошенных ополаскивали эти изделия не чаще одного раза в месяц.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:15

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