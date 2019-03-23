Представлен эксклюзивный родстер Lister LFT-C с 666-силовой установкой





Первые 100 км/ч машина набирает всего за три секунды, ее максимальная скорость перемещения равна 300 км/ч. Эксклюзивный родстер восхищает диффузором, уникальным бампером из карбона, задней спойлерной губой и увеличенными колесами. Такие элементы как тормозная система, подвеска и диски очень схожи с оригинальной версией Jaguar.Lister LFT-C выйдет в продажу в количеств всего 10 единиц, ориентировочная стоимость шикарного изобретения составляет 150 000 евро. Компания намерена сделать акцент на возможности глубокой персонализации интерьера по желанию клиентов. Теперь она собирается выпустить компакт F-Pace, который сумеет разгоняться до 320 км/ч.