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Представлен эксклюзивный родстер Lister LFT-C с 666-силовой установкой

Компания Lister выпустила мощнейший родстер LFT-C на базе автомобиля Jaguar F-Type SVR. Оснащенная 5-литровым мотором машина генерирует 666 лошадиных сил.
Представлен эксклюзивный родстер Lister LFT-C с 666-силовой установкой

Первые 100 км/ч машина набирает всего за три секунды, ее максимальная скорость перемещения равна 300 км/ч. Эксклюзивный родстер восхищает диффузором, уникальным бампером из карбона, задней спойлерной губой и увеличенными колесами. Такие элементы как тормозная система, подвеска и диски очень схожи с оригинальной версией Jaguar.

Lister LFT-C выйдет в продажу в количеств всего 10 единиц, ориентировочная стоимость шикарного изобретения составляет 150 000 евро. Компания намерена сделать акцент на возможности глубокой персонализации интерьера по желанию клиентов. Теперь она собирается выпустить компакт F-Pace, который сумеет разгоняться до 320 км/ч.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:50

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