В Сети появилась информация, что Ольгу Бузову на «Доме-2» заменят Ириной Дубцовой





По информации, Бузову заменит на реалити-шоу «Дом-2» лучшая подруга Ольги Орловой – Ирина Дубцова.Похоже, руководству телестройки надоело то и дело ждать, когда же Бузова найдет свободную минутку в своем жестком концертном графике, чтобы провести Лобное место или тет-а-тет. Последней каплей для администрации «Дома-2» стало поведение Ольги, когда она во время конфликта с Ириной Пинчук заявила, что не намерена дальше общаться с подопечными и поспешила уйти в свою гримерку.Ранее мы уже писали о том, что начальство активно ищет звезду, которая смогла бы справиться с ролью ведущей «Дома-2» не хуже Бузовой и Орловой. По всей видимости, руководству все-таки посчастливилось.По мнению многочисленных телезрителей, бывшая солистка коллектива «Блестящие» могла посоветовать продюсерам свою кандидатуру, а по совместительству и лучшую подругу – Ирину Дубцову, которая к тому, же уже побывала на съемочной площадке «Дома-2».К слову, об этом Ирина уже сообщила у себя на страничке в Instagram. Один из подписчиков певицы поинтересовался у своего кумира, не на скандальной ли телестройке была сделана одна из последних фотографий Дубцовой, на что артистка ответила «именно».Нужно сказать, что многих поклонников реалити-шоу «Дом-2» порадовала новость о том, что Бузову заменят Дубцовой.