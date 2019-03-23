США внесли в перечень самых смертельных крейсеров российские суда





«Киров» обладает большим размером и существенной огневой мощью. Наличие комбинированного ядерно-парового агрегата позволяет кораблю набирать скорость до 32 узлов. Рассуждая об «Адмирале Нахимове», специалисты указали, что в настоящее время он проходит процесс обновления, а после выйдет в море с ракетными комплексами С-500 и гиперзвуковыми боеголовками «Циркон». Эти суда считаются наиболее мощными и быстрыми. Оснащенные ракетами «Гранит», они обнаружат и ликвидируют американские авианосцы, которые могут угрожать подлодкам.Прежде одно из изданий США сообщило о намерении Пентагона усилить эсминцы Arleigh Burke. Связано это с возникновением у КНР и РФ все большего количества оперативных ракет. В ВМС страны собираются приобрести радиолокационные модернизированные системы для воздушной обороны. Также в Вашингтоне обеспокоены и распространением противокорабельных крылатых боеголовок и увеличением инвестиций в подобные технологии в России и Китае.