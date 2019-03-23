Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия





Ученые исследуют, как планеты могли образоваться в результате серии гигантских ударов. Различные гипотезы формирования планет предполагают, что объекты, такие как Земля, Марс и Венера, сформировались рано в Солнечной системе, когда меньшие тела сталкиваются друг с другом. Эти столкновения были достаточно сильными, что привело к их расплавлению и частичному испарению, в конечном итоге к охлаждению и затвердеванию до почти сферических планет, которые известны сегодня.При очень сильных столкновениях землеподобные планеты сливались и образовывали собой совершенно новые объекты - Синестии. Они имеют форму пончика с очень горячей точкой в середине. Для тел, похожих на Землю, процесс разделения может длиться несколько сотен или миллионов лет.Ученые предположили, что именно из Синестии образовалась Луна и Земля, когда объект столкнулся с очень большой и быстрой планетой. Доказательством этому служат следы на спутнике Земли, свидетельствующие о космической катастрофе.