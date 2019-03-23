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Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
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Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия

Астрономы предложили ввести для изучения науке новый космический объект под названием Синестия. Ученые предполагают, именно из него когда-то сформировались Земля и Луна.
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия

Ученые исследуют, как планеты могли образоваться в результате серии гигантских ударов. Различные гипотезы формирования планет предполагают, что объекты, такие как Земля, Марс и Венера, сформировались рано в Солнечной системе, когда меньшие тела сталкиваются друг с другом. Эти столкновения были достаточно сильными, что привело к их расплавлению и частичному испарению, в конечном итоге к охлаждению и затвердеванию до почти сферических планет, которые известны сегодня.

При очень сильных столкновениях землеподобные планеты сливались и образовывали собой совершенно новые объекты - Синестии. Они имеют форму пончика с очень горячей точкой в середине. Для тел, похожих на Землю, процесс разделения может длиться несколько сотен или миллионов лет.

Ученые предположили, что именно из Синестии образовалась Луна и Земля, когда объект столкнулся с очень большой и быстрой планетой. Доказательством этому служат следы на спутнике Земли, свидетельствующие о космической катастрофе.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:05

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