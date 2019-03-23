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Эксперт объяснил нежелание США признать превосходство Су-27 над B-52

США не признают превосходство Су-27 над B-52 во время недавнего происшествия над Балтийским морем. Эксперт из РФ объяснил такой шаг американской стороны.
Эксперт объяснил нежелание США признать превосходство Су-27 над B-52

Ранее бомбардировщик B-52 приблизился к российской границе, но к нему навстречу вылетели отечественные Су-27, после чего заокеанский самолет развернулся и улетел в обратную сторону. Стоит напомнить, что бомбардировщик способен перевозить на своем борту ядерные боеголовки. Представители Вашингтона отметили, что истребители РФ никаким образом не повлияли на маневры американской машины.

Сотрудник Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что такой ответ США неудивителен, потому как признание превосходства Су-27 означает по своей сути согласие по поводу недееспособности ВС североамериканской страны. Политолог уверен, что на такое Штаты никогда не смогут пойти.

Также Мирзаян добавил, что в случае признания Пентагоном оттеснения B-52 самолетами Су-27 будет развеян миф о более существенной мощи военной техники США, нежели российской, чего противник не может допустить.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:20

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