Актриса Ольга Кормушкина: Юлия Началова скончалась из-за «придушенной внутренней боли» от невостребованности
Артистка Ольга Кормухина назвала причину смерти Юлии Началовой. Она считает, что певица скончалась из-за «придушенной внутренней боли».
Актриса отметила, что в настоящее время на радио и телевидении многое решают знакомства и связи. Началова, по ее словам, была достойна большего, чем те лица, которых сейчас «крутят» в эфире. Вспоминая церемонию похорон, Кормухина заявила, что вместе с другими присутствующими она решила, что в действительности якобы ее коллега умерла от придушенной внутренней боли от невостребованности.
Актриса считает внутреннюю неудовлетворенность частой причиной многих болезней. «На первом месте среди причин ее ухода наш шоу-биз», - заявила она.
Юлию Началову похоронили 21 марта в Москве. Ее могила находится недалеко от места погребения сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Попрощаться с актрисой пришло большое число ее поклонников.
Актриса отметила, что в настоящее время на радио и телевидении многое решают знакомства и связи. Началова, по ее словам, была достойна большего, чем те лица, которых сейчас «крутят» в эфире. Вспоминая церемонию похорон, Кормухина заявила, что вместе с другими присутствующими она решила, что в действительности якобы ее коллега умерла от придушенной внутренней боли от невостребованности.
Актриса считает внутреннюю неудовлетворенность частой причиной многих болезней. «На первом месте среди причин ее ухода наш шоу-биз», - заявила она.
Юлию Началову похоронили 21 марта в Москве. Ее могила находится недалеко от места погребения сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Попрощаться с актрисой пришло большое число ее поклонников.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:40