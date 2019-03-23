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Актриса Ольга Кормушкина: Юлия Началова скончалась из-за «придушенной внутренней боли» от невостребованности

Артистка Ольга Кормухина назвала причину смерти Юлии Началовой. Она считает, что певица скончалась из-за «придушенной внутренней боли».
Актриса Ольга Кормушкина: Юлия Началова скончалась из-за «придушенной внутренней боли» от невостребованности

Актриса отметила, что в настоящее время на радио и телевидении многое решают знакомства и связи. Началова, по ее словам, была достойна большего, чем те лица, которых сейчас «крутят» в эфире. Вспоминая церемонию похорон, Кормухина заявила, что вместе с другими присутствующими она решила, что в действительности якобы ее коллега умерла от придушенной внутренней боли от невостребованности.

Актриса считает внутреннюю неудовлетворенность частой причиной многих болезней. «На первом месте среди причин ее ухода наш шоу-биз», - заявила она.

Юлию Началову похоронили 21 марта в Москве. Ее могила находится недалеко от места погребения сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Попрощаться с актрисой пришло большое число ее поклонников.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:40

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