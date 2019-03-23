Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые продемонстрировали на видео





Компания Hyundai опубликовала небольшое тизер-видео, отрывками демонстрирующее новый компакт-кросс Styx. Модель должна пополнить широкий глобальный модельный ряд этого автопроизводителя. Несмотря на сильный камуфляж и маскировку можно заметить отличительные черты внешнего вида новинки. Автомобиль останется верным фирменной стилистики бренда и не будет отставать от ее современных тенденций. Так кроссовер Hyundai Styx получит каскадную радиаторную решетку и разделенную переднюю головную оптику. Похожий дизайн имеет более «старшие» модели Santa Fe и Kona.Эксперты отмечают, покупателю должны предложить минимум три варианта двигателя. Первый из них – это 1,2-литровый атмосферник, способный выдавать 83 «лошадки». Второй – 1,0-литровый турбомотор на 118 лошадиных сил. Последний – 1,5-литровый дизельный силовой агрегат, генерирующий 115 «лошадей». Они будут комбинироваться с 5- и 6-ступенчатыми механическими, роботизированными и автоматическими коробками передач.Автомобиль сначала появится на рынках Китая, Индии, Южной Кореи и обоих Америк. Его цена должна составить около 650 тысяч рублей по текущему курсу валют.