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Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые продемонстрировали на видео

Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые продемонстрировали на официальном видео. Несмотря на это, автомобиль скрывает плотный слой маскировки.
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые продемонстрировали на видео

Компания Hyundai опубликовала небольшое тизер-видео, отрывками демонстрирующее новый компакт-кросс Styx. Модель должна пополнить широкий глобальный модельный ряд этого автопроизводителя. Несмотря на сильный камуфляж и маскировку можно заметить отличительные черты внешнего вида новинки. Автомобиль останется верным фирменной стилистики бренда и не будет отставать от ее современных тенденций. Так кроссовер Hyundai Styx получит каскадную радиаторную решетку и разделенную переднюю головную оптику. Похожий дизайн имеет более «старшие» модели Santa Fe и Kona.

Эксперты отмечают, покупателю должны предложить минимум три варианта двигателя. Первый из них – это 1,2-литровый атмосферник, способный выдавать 83 «лошадки». Второй – 1,0-литровый турбомотор на 118 лошадиных сил. Последний – 1,5-литровый дизельный силовой агрегат, генерирующий 115 «лошадей». Они будут комбинироваться с 5- и 6-ступенчатыми механическими, роботизированными и автоматическими коробками передач.

Автомобиль сначала появится на рынках Китая, Индии, Южной Кореи и обоих Америк. Его цена должна составить около 650 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:00

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