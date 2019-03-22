Ксения Бородина пожаловалась в Instagram на плохое самочувствие
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина советуется с подписчиками, чем лучше всего лечиться.
По словам телезнаменитости, она «словила» какое-то вирусное заболевание.
Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой поспешила продемонстрировать подписчикам очередной образ для телепроекта «Бородина против Бузовой».
В этот раз для съемок шоу Бородина выбрала рваные джинсы, белую шелковую майку и удлиненный пиджак с золотыми пуговицами. Дополнила свой образ звезда розовыми туфлями на шпильке.
Впрочем, в этот раз многие интернет-пользователи обратили внимание не на образ Ксении, а на ее пост, в котором она пожаловалась на плохое самочувствие. По словам Бородиной, у нее перестал дышать нос, а в горле постоянно першит.
Правда, Ксюша указала на то, что температуры у нее пока нет, поэтому и решила спросить у поклонников, чем они лечатся в подобных ситуациях. Нужно сказать, что на свежий блог Бородиной отреагировало большое количество фолловеров.
Один за другим читатели принялись давать звезде советы, как справиться с вирусным заболеванием, а кое-кто даже указал Ксении на то, что ей следует обратить внимание на народные методы, которые всегда были куда эффективней.
По словам телезнаменитости, она «словила» какое-то вирусное заболевание.
Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой поспешила продемонстрировать подписчикам очередной образ для телепроекта «Бородина против Бузовой».
В этот раз для съемок шоу Бородина выбрала рваные джинсы, белую шелковую майку и удлиненный пиджак с золотыми пуговицами. Дополнила свой образ звезда розовыми туфлями на шпильке.
Впрочем, в этот раз многие интернет-пользователи обратили внимание не на образ Ксении, а на ее пост, в котором она пожаловалась на плохое самочувствие. По словам Бородиной, у нее перестал дышать нос, а в горле постоянно першит.
«Слабость страшная», - отметила ведущая «Дома-2».
Правда, Ксюша указала на то, что температуры у нее пока нет, поэтому и решила спросить у поклонников, чем они лечатся в подобных ситуациях. Нужно сказать, что на свежий блог Бородиной отреагировало большое количество фолловеров.
Один за другим читатели принялись давать звезде советы, как справиться с вирусным заболеванием, а кое-кто даже указал Ксении на то, что ей следует обратить внимание на народные методы, которые всегда были куда эффективней.
«Бородуль, народную медицину почитай! Поверь, потом никогда болеть не будешь!», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:11