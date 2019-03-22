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Ксения Бородина пожаловалась в Instagram на плохое самочувствие

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина советуется с подписчиками, чем лучше всего лечиться.
Ксения Бородина пожаловалась в Instagram на плохое самочувствие

По словам телезнаменитости, она «словила» какое-то вирусное заболевание.

Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой поспешила продемонстрировать подписчикам очередной образ для телепроекта «Бородина против Бузовой».

В этот раз для съемок шоу Бородина выбрала рваные джинсы, белую шелковую майку и удлиненный пиджак с золотыми пуговицами. Дополнила свой образ звезда розовыми туфлями на шпильке.

Ксения Бородина пожаловалась в Instagram на плохое самочувствие

Впрочем, в этот раз многие интернет-пользователи обратили внимание не на образ Ксении, а на ее пост, в котором она пожаловалась на плохое самочувствие. По словам Бородиной, у нее перестал дышать нос, а в горле постоянно першит.

«Слабость страшная», - отметила ведущая «Дома-2».

Правда, Ксюша указала на то, что температуры у нее пока нет, поэтому и решила спросить у поклонников, чем они лечатся в подобных ситуациях. Нужно сказать, что на свежий блог Бородиной отреагировало большое количество фолловеров.

Один за другим читатели принялись давать звезде советы, как справиться с вирусным заболеванием, а кое-кто даже указал Ксении на то, что ей следует обратить внимание на народные методы, которые всегда были куда эффективней.

«Бородуль, народную медицину почитай! Поверь, потом никогда болеть не будешь!», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:11

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