Марина Африкантова и Роман Капаклы задумались о переезде на ПМЖ в Дубай





Марина Африкантова и Роман Капаклы уже во всю наслаждаются долгожданным отпуском в Дубае, куда отправились пару дней назад. Переполненная положительными эмоциями девушка тут же поделилась восторгом от местных красот с поклонниками в Instagram, признавшись, что они с Романом Капаклы всерьёз задумались о переезде туда на ПМЖ.Марина Африкантова отметила, что жить они могут на две страны, как это делают многие люди, полюбившие Дубай, вот только о возможном переезде ничего не сказал сам Капаклы, а потому фолловеры считают это исключительно мечтами участницы.Кроме того, в комментариях к посту, в котором девушка поделилась мыслями о переезде, подписчики предложили Африкантовой сначала найти своё место в Москве и насобирать хотя бы на 1-комнатную квартиру, а не мечтать о недвижимости в ОАЭ, где цены в разы превышают российский рынок.