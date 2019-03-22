Netflix снимет современную версию «Трех мушкетеров» в духе боевика «Миссия невыполнима»





О подробностях очередной кинокартины компании пока информации нет. Известно, что в роли продюсеров выступят Брайан Унклес и Эрик Ньюман. Также пока остается неизвестным, кого Netflix пригласит на главные роли и когда состоится премьера фильма.Действие произведения французского писателя Александра Дюма «Три мушкетера» разворачивается в XVII столетии. Молодой дворянин Д'Артаньян приезжает в Париж, чтобы попасть в гвардию мушкетеров короля. Там он знакомится с Атосом, Портосом и Арамисом. Друзья попадают в разные переделки. Им приходится столкнуться с коварными противниками, включая кардинала Ришелье и Миледи.