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В Петербурге врачи за 2 часа сделали из бесполого ребенка девочку

В Петербурге врачи детской городской больницы Святой Магдалины провели сложнейшую операцию. За 2 часа 20 минут они сделали из бесполого ребенка девочку.
В Петербурге врачи за 2 часа сделали из бесполого ребенка девочку

Врачи отмечают, это вторая большая операция из трех запланированных. Первая состоялась в декабре 2018 года, тогда были частично восстановлены внутренние половые органы. Сейчас врачи заканчивали этот процесс. Они окончательно сформировали набор женских половых органов, используя при этом только соседние и близкие группы тканей. По их словам, это позволит сохранить их чувствительность, а также не приведет к процессу отторжения. На этом этапе андрологи смогли разделить половую и мочеиспускательную системы пациента. В течении следующей операции, которая должна состоятся летом, они планируют «запустить» работу этого комплекса органов.

Ребенок родился с органами и признаками обоих полов, отмечают врачи. Причем это касалось как внутренних, так и внешних их проявлений. Долгое время специалисты не могли понять, какой же пол у этого пациента. Анализ хромосом показал, что это девочка. С тех пор врачи начали готовится к целой серии сложных операций. Они отметили, им очень важно успеть к 2-х летнему возрасту, именно тогда начинается формироваться половая идентичность и позиционирование. Если они этого не сделают, то с самого раннего детства у ребенка будут серьезные психологические проблемы. Сейчас ему всего 8 месяцев.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:39

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