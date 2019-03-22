Психологи объяснили различия в выборе жертв маньяками разного пола





Университет Пенсильвании выяснил, что пол маньяка влияет на то, как он будет преследовать свою жертву. Учёные изучили архивы проверенных СМИ, связанные с 55 женщинами и 55 мужчинами, осуждёнными за серийные убийства. Преступления совершались в 1856-2009 годах в США. Психологи выбирали тех маньяков, которые начали убивать примерно в одном и том же возрасте.Исследование показало, что мужчины нападали на незнакомцев в 6 раз чаще, что эксперты связали с их исторической ролью охотников. Женщины в 2 раза охотней выбирали себе жертв из круга знакомых. Выслеживали людей 3,6% маньячек и 65,4% маньяков.Учёные отметили, как в СМИ придумывали убийцам прозвища. Так, у преступниц они всегда имели отношение к гендерной принадлежности: Женщина-тигр, Весёлая Джейн. У мужчин главенствующую роль занимала агрессия и уникальный стиль, как у Мясника из Канзас-Сити.