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Психологи объяснили различия в выборе жертв маньяками разного пола

Психологи объяснили различия в способах выбора жертв у маньяков-мужчин и женщин. Тактика убийц отчасти зависит от жизни людей в первобытном обществе.
Психологи объяснили различия в выборе жертв маньяками разного пола

Университет Пенсильвании выяснил, что пол маньяка влияет на то, как он будет преследовать свою жертву. Учёные изучили архивы проверенных СМИ, связанные с 55 женщинами и 55 мужчинами, осуждёнными за серийные убийства. Преступления совершались в 1856-2009 годах в США. Психологи выбирали тех маньяков, которые начали убивать примерно в одном и том же возрасте.

Исследование показало, что мужчины нападали на незнакомцев в 6 раз чаще, что эксперты связали с их исторической ролью охотников. Женщины в 2 раза охотней выбирали себе жертв из круга знакомых. Выслеживали людей 3,6% маньячек и 65,4% маньяков.

Учёные отметили, как в СМИ придумывали убийцам прозвища. Так, у преступниц они всегда имели отношение к гендерной принадлежности: Женщина-тигр, Весёлая Джейн. У мужчин главенствующую роль занимала агрессия и уникальный стиль, как у Мясника из Канзас-Сити.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:25

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