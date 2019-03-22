Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива "Жанин"





Росздравнадзор сообщил, что компания Bayer посчитала контрацептив "Жанин" опасным для применения. В некоторых случаях таблетки могут привести к возникновению ВТЭ или венозной тромбоэмболии. Состав противозачаточного средства включает в себя такие опасные вещества, как этинилэстрадиол и диеногест. Они повышают риск ВТЭ в 1,6 раза по сравнению с другими компонентами контрацептивов: норэтистероном, левоноргестрелом и норгестиматом.Перед приёмом "Жанин" женщинам необходимо понять все риски для своего здоровья, проконсультировавшись с врачом. Росздравнадзор предупреждает: острая закупорка сосудов может появиться из-за любых противозачаточных средств. Первый год их приёма является наиболее опасным.Отметим, что венозный тромбоз из сердечно-сосудистых болезней является третьим по распространённости в мире. Отрыв тромбов может привести к опасным для жизни состояниям.