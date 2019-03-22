Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива "Жанин"
Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива "Жанин". Компоненты препарата могут вызвать венозную тромбоэмболию.
Росздравнадзор сообщил, что компания Bayer посчитала контрацептив "Жанин" опасным для применения. В некоторых случаях таблетки могут привести к возникновению ВТЭ или венозной тромбоэмболии. Состав противозачаточного средства включает в себя такие опасные вещества, как этинилэстрадиол и диеногест. Они повышают риск ВТЭ в 1,6 раза по сравнению с другими компонентами контрацептивов: норэтистероном, левоноргестрелом и норгестиматом.
Перед приёмом "Жанин" женщинам необходимо понять все риски для своего здоровья, проконсультировавшись с врачом. Росздравнадзор предупреждает: острая закупорка сосудов может появиться из-за любых противозачаточных средств. Первый год их приёма является наиболее опасным.
Отметим, что венозный тромбоз из сердечно-сосудистых болезней является третьим по распространённости в мире. Отрыв тромбов может привести к опасным для жизни состояниям.
Росздравнадзор сообщил, что компания Bayer посчитала контрацептив "Жанин" опасным для применения. В некоторых случаях таблетки могут привести к возникновению ВТЭ или венозной тромбоэмболии. Состав противозачаточного средства включает в себя такие опасные вещества, как этинилэстрадиол и диеногест. Они повышают риск ВТЭ в 1,6 раза по сравнению с другими компонентами контрацептивов: норэтистероном, левоноргестрелом и норгестиматом.
Перед приёмом "Жанин" женщинам необходимо понять все риски для своего здоровья, проконсультировавшись с врачом. Росздравнадзор предупреждает: острая закупорка сосудов может появиться из-за любых противозачаточных средств. Первый год их приёма является наиболее опасным.
Отметим, что венозный тромбоз из сердечно-сосудистых болезней является третьим по распространённости в мире. Отрыв тромбов может привести к опасным для жизни состояниям.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:26