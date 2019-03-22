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Пахом запер себя в клетке на 8 часов в центре Москвы во время необычной акции

Участник шоу «Последний герой» и «Битва экстрасенсов» актер и художник Сергей Пахомов (Пахом) провел в центре Москвы необычную акцию. Он на 8 часов запер себя в клетке без еды, воды и теплой одежды.
Пахом запер себя в клетке на 8 часов в центре Москвы во время необычной акции

Об этом Пахом рассказал на своей странице в Facebook. Незадолго до начала этой акции он разместил фотографию самой клетке и сообщил, что будет происходить. Таким образом актер и художник хочет наглядно продемонстрировать людям, что в джунглях выжить куда легче, чем в центре многомиллионного мегаполиса.
Для этого Пахом зашел в клетку и закрылся там на 8 часов. При себе у него не было ни еды, ни воды, ни теплой одежды. Все это он собирался раздобыть у проходящих мимо людей. Клетка была расположена на мосту Богдана Хмельницкого около Киевского вокзала. Прохожие отмечают, что Сергей Пахомов применял разные тактики взаимодействия. Кого-то он простил помочь по-хорошему, а на других мог кричать и гавкать.

Сам актер и художник успел пообщаться с некоторыми журналистами. Им он рассказал о задумке своей необычной акции и пролил свет на некоторые аспекты своего мировоззрения. Пахом предложил журналистам быть людьми и «отвечать за базар». Сам организатор и главный участник акции еще не успел подвести ее итоги.

Напомним, совсем недавно Пахом снимался в шоу «Последний герой», а в прошлом его можно было увидеть среди участников «Битвы экстрасенсов». Несмотря на это, многие зрители знают этого актера по неоднозначному фильму «Зеленый слоник».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:20

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