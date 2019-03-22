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Российские ученые разработали способ чтения SMS для слепых людей

Группа российских ученых совместно со специалистами из частной компании создала новый способ чтения SMS. Он сильно облегчит жизнь слепых людей.
Российские ученые разработали способ чтения SMS для слепых людей

Команда состояла из ученых МГППУ и специалистов компании «Группа Систематика». Их изобретение получило название «Тактильная рука». Оно позволит слепым людям получать SMS и электронные письма через тактильные ощущения. Для этого им понадобится специальный манжет, устройство следует одевать чуть выше кисти, на предплечье. Он будет иметь несколько небольших моторов, расположенных в разных его частях.

Их последовательное включение сможет передавать людям определенные тактильные ощущения. Ученые отмечают, сигнал будет закодирован через систему символов Брайля, ее используют для общения с плохо видящими либо слепыми людьми.

«Тактильная рука» позволит человеку с ограниченными возможностями получать SMS и электронные письма, а также использовать систему навигации, что позволит ему не заблудиться в городе. Ученые отмечают, у такого способа передачи информации целый ряд преимуществ: ее можно получать даже посреди городского шума, люди не будут напрягать излишне свой слух, а также им не понадобится посторонняя помощь.
Российские ученые разработали способ чтения SMS для слепых людей

На данный момент разработан вариант «Тактильной руки» только для устройств на ОС Android, но уже сейчас идет создание версии и для iOS. В будущем ученые хотят научить эти устройство не только принимать, но и отправлять SMS.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:55

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