Российские ученые разработали способ чтения SMS для слепых людей





Команда состояла из ученых МГППУ и специалистов компании «Группа Систематика». Их изобретение получило название «Тактильная рука». Оно позволит слепым людям получать SMS и электронные письма через тактильные ощущения. Для этого им понадобится специальный манжет, устройство следует одевать чуть выше кисти, на предплечье. Он будет иметь несколько небольших моторов, расположенных в разных его частях.Их последовательное включение сможет передавать людям определенные тактильные ощущения. Ученые отмечают, сигнал будет закодирован через систему символов Брайля, ее используют для общения с плохо видящими либо слепыми людьми.«Тактильная рука» позволит человеку с ограниченными возможностями получать SMS и электронные письма, а также использовать систему навигации, что позволит ему не заблудиться в городе. Ученые отмечают, у такого способа передачи информации целый ряд преимуществ: ее можно получать даже посреди городского шума, люди не будут напрягать излишне свой слух, а также им не понадобится посторонняя помощь.На данный момент разработан вариант «Тактильной руки» только для устройств на ОС Android, но уже сейчас идет создание версии и для iOS. В будущем ученые хотят научить эти устройство не только принимать, но и отправлять SMS.