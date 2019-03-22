Презентован новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe





Это первый кроссовер компании Porsche, имеющий активный аэродинамический задний спойлер, он активируется на скорости от 90 км/ч. Cayenne Coupe получит более спортивный внешний вид. Это было достигнуто благодаря увеличению наклона крыши, теперь ее передняя стойка стала на 20 мм ниже. Также новинка будет на 18 мм шире. Автопроизводитель отмечает, такие изменения габаритов не приведут к неудобству водителя и пассажиров.Весь салон подвергся небольшим изменениям, что позволило сохранить привычную вместительность для этой линейки кроссоверов. Изначально Porsche Cayenne Coupe будет иметь стеклянную крышу, но вместе нее можно будет заказать карбоновую.Моторная гамма новинки имеет две альтернативы: двигатель V6 с 340 «лошадками» и 450 Нм либо V8, выдающий 550 лошадиных сил и 770 Нм. В первом случае кроссовер будет разгоняться до «сотни» за 6 секунд, а во втором – за 3,9. Обе комплектации получат 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию и полный привод.В России продажи начнутся уже в мае текущего года. Ценник базовой версии Porsche Cayenne Coupe равняется 5 млн 877 тысяч рублей. За более мощную комплектацию этого кроссовера придется выложить 11 млн 13 тысяч.