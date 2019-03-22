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Андрей Малахов встретил на перевале Дятлова дочь секретаря райкома ЦК КПСС

Андрей Малахов со своей съемочной группой отправился на север Свердловской области. Популярному телеведущему посчастливилось встретиться на легендарном перевале Дятлова с дочерью секретаря райкома ЦК КПСС, о чем он рассказал в своем Instagram-микроблоге.
Андрей Малахов встретил на перевале Дятлова дочь секретаря райкома ЦК КПСС

Малахов готовит ряд эпизодов о месте гибели группы туристов. В спецвыпуске программы участницей станет новая знакомая шоумена. Женщина, много лет работавшая в этой безлюдной местности, «прервала» свое многолетнее молчание и расскажет в телеэфире свою версию трагических событий на перевале, случившихся более 60 лет назад.

Дочь секретаря райкома ЦК КПСС три десятилетия создавала музей истории своего края, руководила им, но попала под оптимизацию. Теперь женщина, которой «больше нечего терять», поделится новой информации о трагедии. Малахов заинтриговал поклонников, решив в спецвыпуске «Прямого эфира» выяснить правду о количестве человек, пребывавших в группе.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:39

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