Алла Пугачева отсутствовала на похоронах Юлии Началовой

Фанаты не заметили на траурной церемонии и Максима Галкина. Многие предположили, что шоумен принял решение поддержать супругу. Алла Борисовна сейчас сосредоточена на подготовке юбилейного концерта, а присутствие на похоронах могло негативно отразиться на ее здоровье, как физическом, так и психологическом.Пугачева, как только узнала о трагедии, попрощалась с Началовой трогательным постом в своем аккаунте, выразив скорбь по поводу смерти «бесконечно талантливой девочки». Знаменитость обратилась к рано ушедшей в «мир иной» младшей коллеге: «Ты бессмертна, пока тебя помнят и любят».