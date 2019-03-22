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Алла Пугачева отсутствовала на похоронах Юлии Началовой

Алла Пугачева не присутствовала на похоронах Юлии Началовой, состоявшихся 21 марта. Общественность подозревает, что 69-летняя певица воздерживается от посещения таких стрессовых мероприятий из-за возраста и проблем со здоровьем.
Алла Пугачева отсутствовала на похоронах Юлии Началовой

Фанаты не заметили на траурной церемонии и Максима Галкина. Многие предположили, что шоумен принял решение поддержать супругу. Алла Борисовна сейчас сосредоточена на подготовке юбилейного концерта, а присутствие на похоронах могло негативно отразиться на ее здоровье, как физическом, так и психологическом.

Пугачева, как только узнала о трагедии, попрощалась с Началовой трогательным постом в своем аккаунте, выразив скорбь по поводу смерти «бесконечно талантливой девочки». Знаменитость обратилась к рано ушедшей в «мир иной» младшей коллеге: «Ты бессмертна, пока тебя помнят и любят».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:55

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