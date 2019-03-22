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Пенсионный фонд РФ: Двойную пенсию получат семьи ликвидаторов аварии в Чернобыле

Двойную пенсию получат семьи ликвидаторов аварии в Чернобыле, сообщил Пенсионный фонд РФ. Также дополнительные выплаты полагаются участникам военных действий, лётчикам и призывникам.
Пенсионный фонд РФ: Двойную пенсию получат семьи ликвидаторов аварии в Чернобыле

Российский Пенсионный фонд, уточнил, какие категории граждан могут получать двойные отчисления по старости. В перечень попали люди из семей, в которых есть ликвидаторы аварии на атомной электростанции в Чернобыле, пострадавшие от заражения радиацией. Добавочная пенсия полагается ветеранам Великой Отечественной с инвалидностью из-за травм, полученных на войне.

Жители блокадного Ленинграда с соответствующим знаком также входят в список. Двойные выплаты начисляются вдовам и родителям призывников, которые погибли во время службы либо уже после увольнения, но в связи с военной травмой. Пенсию по старости и за выслугу лет получают лётчики-испытатели, космонавты, а также федеральные государственные служащие.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:39

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