Пенсионный фонд РФ: Двойную пенсию получат семьи ликвидаторов аварии в Чернобыле





Российский Пенсионный фонд, уточнил, какие категории граждан могут получать двойные отчисления по старости. В перечень попали люди из семей, в которых есть ликвидаторы аварии на атомной электростанции в Чернобыле, пострадавшие от заражения радиацией. Добавочная пенсия полагается ветеранам Великой Отечественной с инвалидностью из-за травм, полученных на войне.Жители блокадного Ленинграда с соответствующим знаком также входят в список. Двойные выплаты начисляются вдовам и родителям призывников, которые погибли во время службы либо уже после увольнения, но в связи с военной травмой. Пенсию по старости и за выслугу лет получают лётчики-испытатели, космонавты, а также федеральные государственные служащие.