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В Афинах в полицейскую будку возле консульства РФ бросили гранату

В Афинах возле консульства РФ двое злоумышленников бросили гранату в будку полиции. Взрывное устройство нанесло некоторый материальный ущерб, однако никто из людей травм не получил.
В Афинах в полицейскую будку возле консульства РФ бросили гранату

Ночью на 22 марта в 4:30 по Москве двое мужчин, проехав на мотоцикле недалеко от консульства РФ, закинули на пост полиции гранату. Правоохранители Греции сообщили, что пострадавших нет и ущерб нанесён незначительный. Полиция работает над установлением личности преступников и выясняет обстоятельства происшествия.

Район Халандри на севере города, где расположено консульство, временно оцеплен. Отметим, что схожий инцидент у французского посольства произошёл 3 года назад.

В самом охраняемом районе невыясненные личности на мотоцикле также кинули гранату в будку. Взять на себя ответственность за нападение решила экстремистская организация.

Её единомышленники регулярно атакуют дипломатов. Анархисты вторгаются в посольства и проводят акции, однако жёстких мер правительство Греции не предпринимает.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:15

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