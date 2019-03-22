Предложен новый способ назначения антибиотиков





Как показало проведенное американскими учеными исследование, в случае выживания микроба после воздействия антибиотика происходит его мутация, изменяются темпы роста, и возникает устойчивость к таким лекарствам. Для эффективности терапии специалисты предлагают находить подход к каждому пациенту и не использовать усиленную дозу препарата.Подбирая способ лечения, следует учитывать особенности организма больного и не назначать всем подряд одинаковое количество действующего вещества. Некоторым людям для борьбы с бактерией не требуется большая доза антибиотика, а больше вспомогательных средств. Ученые уверены, нужно в корне менять способ назначения таких препаратов, чтобы не навредить здоровью человека.