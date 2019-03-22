АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Предложен новый способ назначения антибиотиков

Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом. Правильно подобранная дозировка препарата позволит уничтожить все бактерии и предотвратить развитие резистентности, что сделает лечение более эффективным.
Предложен новый способ назначения антибиотиков

Как показало проведенное американскими учеными исследование, в случае выживания микроба после воздействия антибиотика происходит его мутация, изменяются темпы роста, и возникает устойчивость к таким лекарствам. Для эффективности терапии специалисты предлагают находить подход к каждому пациенту и не использовать усиленную дозу препарата.

Подбирая способ лечения, следует учитывать особенности организма больного и не назначать всем подряд одинаковое количество действующего вещества. Некоторым людям для борьбы с бактерией не требуется большая доза антибиотика, а больше вспомогательных средств. Ученые уверены, нужно в корне менять способ назначения таких препаратов, чтобы не навредить здоровью человека.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Димаш Кудайбергенов впервые за долгое
Геологи предупредили о крупнейшем в
«Нужно лететь дальше»: Валерий Сюткин в
Иосиф Пригожин рассказал о посещении
Лолита опровергла информацию о плохом
Алла Довлатова призвала помолиться о
Дочь Евгения Осина Агния рассказала о
Лика Стар обвинила продюсеров в
NASA с помощью дронов будет искать
Предложен новый способ назначения
Татьяна Навка рассказала о будущих
Выбросы черных дыр помогли ученым
В Австралии коала выгнала мужчину из
Лариса Гузеева научит зрителей
В Китае обнаружена сокровищница ранних
Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram
Археологи обнаружили в Китае
Дарья Мороз продемонстрировала "летнюю"
Филипп Киркоров преподнес подарок Джону
В Китае обнаружены ворота
Бензин может начать дорожать уже с 1
Учёные: Избыток гормонов у женщин
Виктория Лопырева начала ходить в
Учёные: Приём анестетиков затуманивает
В Германии создали гибрид суперкара и
Учёные озвучили секреты сохранения
Эксперты поделились советами, как
Кроссовер FAW Besturn X40 будут
Дочь Елены Перминовой Арина делится
«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна
Просмотреть все новости