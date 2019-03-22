Предложен новый способ назначения антибиотиков
Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом. Правильно подобранная дозировка препарата позволит уничтожить все бактерии и предотвратить развитие резистентности, что сделает лечение более эффективным.
Как показало проведенное американскими учеными исследование, в случае выживания микроба после воздействия антибиотика происходит его мутация, изменяются темпы роста, и возникает устойчивость к таким лекарствам. Для эффективности терапии специалисты предлагают находить подход к каждому пациенту и не использовать усиленную дозу препарата.
Подбирая способ лечения, следует учитывать особенности организма больного и не назначать всем подряд одинаковое количество действующего вещества. Некоторым людям для борьбы с бактерией не требуется большая доза антибиотика, а больше вспомогательных средств. Ученые уверены, нужно в корне менять способ назначения таких препаратов, чтобы не навредить здоровью человека.
Как показало проведенное американскими учеными исследование, в случае выживания микроба после воздействия антибиотика происходит его мутация, изменяются темпы роста, и возникает устойчивость к таким лекарствам. Для эффективности терапии специалисты предлагают находить подход к каждому пациенту и не использовать усиленную дозу препарата.
Подбирая способ лечения, следует учитывать особенности организма больного и не назначать всем подряд одинаковое количество действующего вещества. Некоторым людям для борьбы с бактерией не требуется большая доза антибиотика, а больше вспомогательных средств. Ученые уверены, нужно в корне менять способ назначения таких препаратов, чтобы не навредить здоровью человека.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:55