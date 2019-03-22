Археологи обнаружили в Китае доисторическую каменную платформу





Археологи из регионального научно-исследовательского института по изучению реликвий и археологии Университета Жэньминь обнаружили массивное каменное сооружение возрастом около 3000 лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Площадь платформы составляет примерно 120 метров, она окружена полированными камнями. Находкой ученых стали каменные стены и пепел, смешанные с угольными блоками, а также глиняная посуда, каменные артефакты и кости животных.Структура находится на участке перевала Jartai Pass, где с 2015 по 2016 год проводились раскопки, в результате которых были обнаружены 17 домов, две печи, две могилы, а также 200 площадок с пепловыми ямами, угольными сваями и плавильными заводами, а также более 1000 артефактов. Каменная платформа расположена приблизительно в 1000 метрах к югу от жилых площадок.Археологи считают, что все объекты относятся к бронзовому веку, и отмечают, что новая находка важна для изучения истории этой местности в период бронзового века.