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Археологи обнаружили в Китае доисторическую каменную платформу

Археологи обнаружили на северо-западе Китая доисторическую каменную платформу, относящуюся, возможно, к бронзовому веку. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании xinhuanet.

Археологи обнаружили в Китае доисторическую каменную платформу

Археологи из регионального научно-исследовательского института по изучению реликвий и археологии Университета Жэньминь обнаружили массивное каменное сооружение возрастом около 3000 лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Площадь платформы составляет примерно 120 метров, она окружена полированными камнями. Находкой ученых стали каменные стены и пепел, смешанные с угольными блоками, а также глиняная посуда, каменные артефакты и кости животных.

Структура находится на участке перевала Jartai Pass, где с 2015 по 2016 год проводились раскопки, в результате которых были обнаружены 17 домов, две печи, две могилы, а также 200 площадок с пепловыми ямами, угольными сваями и плавильными заводами, а также более 1000 артефактов. Каменная платформа расположена приблизительно в 1000 метрах к югу от жилых площадок.

Археологи считают, что все объекты относятся к бронзовому веку, и отмечают, что новая находка важна для изучения истории этой местности в период бронзового века.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04

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