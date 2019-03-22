В Китае обнаружены ворота императорского дворца древней династии





В результате раскопок в городе Лоян (провинция Хэнань ) в 2018 году ученые обнаружили утрамбованный фундамент основания ворот здания, большей части надземных сооружений которого уже не существует.Руководитель работ Лю Тао (Liu Tao) из Института археологии Китайской академии общественных наук сообщил, что впоследствии руины были идентифицированы как остатки западных ворот главного зала императорского дворца Тайцзи. Специалист также рассказал, что, согласно историческим записям, чиновники в империи Северная Вэй обычно оставляли паланкины (кресла на двух жердях) и кареты перед воротами, а потом входили в зал Тайцзи для встречи с императором.Раскопки в Лояне продолжаются до сих пор, археологи работают над дальнейшей охраной реликвий. История Лояна насчитывает около 3000 лет, этот город был столицей 13 династий в древнем Китае.