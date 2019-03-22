Татьяна Навка рассказала о будущих участниках Олимпийских игр





Проект «Ледниковый период. Дети» полюбился многомиллионной зрительской аудитории. Учитывая невероятный успех шоу, создатели решили продолжить работу в этом направлении. По словам Ильи Авербуха, который занимается продюсерской работой на проекте, в этот раз желающих принять участие в соревнованиях было намного больше, чем во время первого сезона. Он отметил, что «Ледниковый период. Дети» заинтересовал юных фигуристов и танцоров на льду из других стран, например, из США, Германии, Японии.Организаторы немного изменили правила: девочкам предстоит соревноваться с девочками, мальчикам - с мальчиками, а танцорам - с танцорами. Основная же концепция проекта останется прежней. Участники под руководством наставников демонстрируют на льду свои таланты в фигурном катании и танцах на льду.Прославленная фигуристка Татьяна Навка, одна из наставниц на проекте, назвала время, проведенное с детьми на проекте «бесценным». Учитывая, что их покажут на Первом канале, многие из участников обретут всенародную любовь. Спортсменка не исключила, что в будущем кто-то из них выступит на крупнейших международных спортивных соревнованиях – Олимпийских играх.