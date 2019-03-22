Выбросы черных дыр помогли ученым расширить знания о природе темной материи





Астрономы использовали в своей работе телескопы «Ферми». Они надеялись обнаружить гипотетические слабовзаимодействующие массивные частицы вимпы, являющиеся основным компонентом холодной темной материи.До этого, последние 20 лет, поиски вимпов оставались безуспешными, из-за чего в научной среде начало укрепляться мнение, что в действительности темная материя состоит из нейтральных псевдоскалярных элементарных частиц аксионов, отличающихся невероятной легкостью.Космологам удалось ограничить область поиска вимпов благодаря исследованию российского физика-теоретика Сергея Троицкого и его коллег. Ученые провели расчеты и узнали, что график, изображающий сигналы некоторых астрономических объектов, представляет собой синусоиду. Период синуса у исследуемых 30 объектов оказался разным, хотя, учитывая, что он зависит от массы частиц темной материи, его значение должно быть одинаковым.Специалисты выдвинули две гипотезы, которые, по их мнению, могут объяснить такое явление. Первое предположение заключается в том, что у аксионов почти отсутствует взаимодействие со светом, но это не укладывается в общепризнанные научные теории, Второе предположение состоит в том, что аксионов вообще не существует.В перспективе физики намерены проверить другие теоретические модели на предмет существования более тяжелых частиц темной материи.