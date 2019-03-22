В Австралии коала выгнала мужчину из его автомобиля
В Австралии произошел необычный случай. Коала, считающаяся миролюбивым и спокойным животным, выгнала из автомобиля его владельца.
Коала-сибарит заметила авто невнимательного путешественника, который не закрыл дверь машины. Зверек решил не терять момент и сразу же расположился на заднем сиденье, наслаждаясь кондиционным воздухом. Животное обнаружил водитель – винодел Тим Уитроу, вернувшись от своих виноградников. Он попытался аккуратно «избавиться» от непрошеного гостя, однако тот не собирался уходить.
Коалу трудно было выпроводить. Этот сумчатый медведь не реагировал даже на почесывания и холодную воду. Уитроу, после усилий, все же удалось вынудить зверька покинуть салон, а тот напоследок решил расцарапать панель приборов.
Коала-сибарит заметила авто невнимательного путешественника, который не закрыл дверь машины. Зверек решил не терять момент и сразу же расположился на заднем сиденье, наслаждаясь кондиционным воздухом. Животное обнаружил водитель – винодел Тим Уитроу, вернувшись от своих виноградников. Он попытался аккуратно «избавиться» от непрошеного гостя, однако тот не собирался уходить.
Коалу трудно было выпроводить. Этот сумчатый медведь не реагировал даже на почесывания и холодную воду. Уитроу, после усилий, все же удалось вынудить зверька покинуть салон, а тот напоследок решил расцарапать панель приборов.
В мире
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:30