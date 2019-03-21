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Дочь Елены Перминовой Арина делится завтраком с домашним питомцем

Российская модель и супруга миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала поклонникам трогательный кадр. Знаменитость опубликовала в Instagram ролик, где ее 4-летняя дочь Арина делится собственным завтраком с домашним питомцем.

Дочь Елены Перминовой Арина делится завтраком с домашним питомцем

Елена Перминова и ее муж вместе воспитывают троих общих наследников. Звезда подиума часто балует своих детей, о чем можно судить по снимкам и роликам, публикуемым в ее аккаунте. Недавно модель разместила интересную запись, где маленькая Арина кормит собаку по кличке Бади своим завтраком. В комментарии знаменитость с юмором отметила: "Эти глаза напротив! А еще все спрашивают, почему я такая худая — потому что с другом делю и завтрак, и обед, и ужин! Как ему откажешь?".

Поклонникам Перминовой очень понравился ролик. Большинство комментаторов оставили положительные отзывы об Арине, которая растет доброй и хорошей девочкой. Подписчики не забыли вспомнить и о звездной родительнице девочки, прививающей детям любовь к животным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00

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