Дочь Елены Перминовой Арина делится завтраком с домашним питомцем

Елена Перминова и ее муж вместе воспитывают троих общих наследников. Звезда подиума часто балует своих детей, о чем можно судить по снимкам и роликам, публикуемым в ее аккаунте. Недавно модель разместила интересную запись, где маленькая Арина кормит собаку по кличке Бади своим завтраком. В комментарии знаменитость с юмором отметила: "Эти глаза напротив! А еще все спрашивают, почему я такая худая — потому что с другом делю и завтрак, и обед, и ужин! Как ему откажешь?".Поклонникам Перминовой очень понравился ролик. Большинство комментаторов оставили положительные отзывы об Арине, которая растет доброй и хорошей девочкой. Подписчики не забыли вспомнить и о звездной родительнице девочки, прививающей детям любовь к животным.