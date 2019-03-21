«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна Семенович попрощалась с Юлией Началовой
Анна Семенович попрощалась с умершей Юлией Началовой, которую похоронили сегодня в Москве. Соответствующий пост она обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
В микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с Началовой и Верой Брежневой. Свою коллегу она запомнила, как улыбающуюся, веселую и добрую. Семенович вспомнила, как они вместе смотрели футбольные матчи, болели за игроков и радовались забитым голам. Певица всегда будет помнить, как они мечтали о любви и говорили о жизни. «Ты навсегда в моей жизни, я люблю тебя. Лети, моя девочка, ты свободна», - написала в соцсети Семенович.
Многие знаменитости скорбят по умершей Юлии Началовой. Она скончалась на 39-м году жизни в одной из столичных больниц, до последнего с певицей находились ее родные и близкие. Почтили память ушедшей в иной мир Анастасия Заворотнюк, Алла Пугачева, Бари Алибасов, Филипп Киркоров и многие другие.
В микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с Началовой и Верой Брежневой. Свою коллегу она запомнила, как улыбающуюся, веселую и добрую. Семенович вспомнила, как они вместе смотрели футбольные матчи, болели за игроков и радовались забитым голам. Певица всегда будет помнить, как они мечтали о любви и говорили о жизни. «Ты навсегда в моей жизни, я люблю тебя. Лети, моя девочка, ты свободна», - написала в соцсети Семенович.
Многие знаменитости скорбят по умершей Юлии Началовой. Она скончалась на 39-м году жизни в одной из столичных больниц, до последнего с певицей находились ее родные и близкие. Почтили память ушедшей в иной мир Анастасия Заворотнюк, Алла Пугачева, Бари Алибасов, Филипп Киркоров и многие другие.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:00