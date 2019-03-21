АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна Семенович попрощалась с Юлией Началовой

Анна Семенович попрощалась с умершей Юлией Началовой, которую похоронили сегодня в Москве. Соответствующий пост она обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна Семенович попрощалась с Юлией Началовой

В микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с Началовой и Верой Брежневой. Свою коллегу она запомнила, как улыбающуюся, веселую и добрую. Семенович вспомнила, как они вместе смотрели футбольные матчи, болели за игроков и радовались забитым голам. Певица всегда будет помнить, как они мечтали о любви и говорили о жизни. «Ты навсегда в моей жизни, я люблю тебя. Лети, моя девочка, ты свободна», - написала в соцсети Семенович.

Многие знаменитости скорбят по умершей Юлии Началовой. Она скончалась на 39-м году жизни в одной из столичных больниц, до последнего с певицей находились ее родные и близкие. Почтили память ушедшей в иной мир Анастасия Заворотнюк, Алла Пугачева, Бари Алибасов, Филипп Киркоров и многие другие.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Елены Перминовой Арина делится
«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна
Елена Темникова показала поклонникам
Поклонники раскритиковали Тимати за
Алена Хмельницкая опубликовала редкое
Анастасии Стоцкой стало плохо на
Нюша презентовала новую коллекцию
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк
Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет
Юлия Ефременкова призналась, что
Автомобили Ravon вновь появятся на
Елена Малышева показала поклонникам
Милена Безбородова заявила, что не
В Волгограде умер заслуженный артист РФ
Кроссовер Infiniti QX60 для России
Россия вернула армии «адскую молотилку»
Сергей Шнуров оставил экс-жене Матильде
Яна Рудковская показала подписчикам
Звезда «Дом-2» Лена Хромина призналась,
Светлана Лобода презентовала фанатам
В Египте найден описанный Геродотом
Муцениеце и Прилучный сожгли в костре
«Путной старухи из меня не получится»:
Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут
«Не могла сидеть на месте»: Екатерина
LADA Vesta SW заработала победу в
Глеб Жемчугов из-за измены жены сделал
Максим Галкин прокомментировал высокую
Число подписчиков в Instagram Ольги
Просмотреть все новости