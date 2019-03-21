АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Поклонники раскритиковали Тимати за новые наушники от Black Star

Поклонники рэпера Тимати раскритиковали его новые беспроводные наушники, выпущенные под брендом Black Star. Пользователи Сети нашли аналогичный товар по цене в 3 раза дешевле.
Поклонники раскритиковали Тимати за новые наушники от Black Star

Совсем недавно рэпер Тимати представил очередной продукт от бренда Black Star. В этот раз это были беспроводные наушники. Исполнитель объявил о начале продаж на своей странице в Instagram. Цена этой брендовой новинки составила 6 990 рублей. Поклонники артиста сразу заподозрили что-то неладное.

Через считанные часы пользователи Сети смогли найти на знаменитой площадке AliExpress аналогичные беспроводные наушники по цене всего в 2 050 рублей. Они отмечают, единственное отличие – это отсутствие надписи «Black Star» на их корпусе. Пользователи провели внимательный анализ технических характеристик обоих моделей и оказалось, что они полностью идентичны.
Поклонники раскритиковали Тимати за новые наушники от Black Star

Таким образом, отмечают поклонники Тимати, за бренд Black Star придется переплатить более 4 тысяч рублей. За подобную попытку ведения бизнеса на рэпера обрушилась серьезная критика. Многие уверены, такое поведение артиста показывает его неуважение к своим фанатам. Некоторые поклонники Тимати попытались отстояться своего кумира. Они уверены, Black Star – это серьезный знак качества, поэтому данные беспроводные наушники будут на порядок надежнее китайского аналога. Несмотря на это, такие попытки не смогли убедить основную массу комментаторов, и они продолжили критиковать артиста.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Темникова показала поклонникам
Поклонники раскритиковали Тимати за
Алена Хмельницкая опубликовала редкое
Анастасии Стоцкой стало плохо на
Нюша презентовала новую коллекцию
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк
Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет
Юлия Ефременкова призналась, что
Автомобили Ravon вновь появятся на
Елена Малышева показала поклонникам
Милена Безбородова заявила, что не
В Волгограде умер заслуженный артист РФ
Кроссовер Infiniti QX60 для России
Россия вернула армии «адскую молотилку»
Сергей Шнуров оставил экс-жене Матильде
Яна Рудковская показала подписчикам
Звезда «Дом-2» Лена Хромина призналась,
Светлана Лобода презентовала фанатам
В Египте найден описанный Геродотом
Муцениеце и Прилучный сожгли в костре
«Путной старухи из меня не получится»:
Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут
«Не могла сидеть на месте»: Екатерина
LADA Vesta SW заработала победу в
Глеб Жемчугов из-за измены жены сделал
Максим Галкин прокомментировал высокую
Число подписчиков в Instagram Ольги
Спутник NASA зафиксировал резкий рост
«Она была достойна большего»: Светлана
Просмотреть все новости