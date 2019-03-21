Поклонники раскритиковали Тимати за новые наушники от Black Star





Совсем недавно рэпер Тимати представил очередной продукт от бренда Black Star. В этот раз это были беспроводные наушники. Исполнитель объявил о начале продаж на своей странице в Instagram. Цена этой брендовой новинки составила 6 990 рублей. Поклонники артиста сразу заподозрили что-то неладное.Через считанные часы пользователи Сети смогли найти на знаменитой площадке AliExpress аналогичные беспроводные наушники по цене всего в 2 050 рублей. Они отмечают, единственное отличие – это отсутствие надписи «Black Star» на их корпусе. Пользователи провели внимательный анализ технических характеристик обоих моделей и оказалось, что они полностью идентичны.Таким образом, отмечают поклонники Тимати, за бренд Black Star придется переплатить более 4 тысяч рублей. За подобную попытку ведения бизнеса на рэпера обрушилась серьезная критика. Многие уверены, такое поведение артиста показывает его неуважение к своим фанатам. Некоторые поклонники Тимати попытались отстояться своего кумира. Они уверены, Black Star – это серьезный знак качества, поэтому данные беспроводные наушники будут на порядок надежнее китайского аналога. Несмотря на это, такие попытки не смогли убедить основную массу комментаторов, и они продолжили критиковать артиста.