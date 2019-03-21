Алена Хмельницкая опубликовала редкое фото своего отца

Звезда не часто демонстрирует общественности подробности личной жизни. Большинство ее публикаций в социальной сети посвящено любимой работе, а что происходит с Аленой Хмельницкой дома, в кругу близких людей, для многих остается секретом. В Международный день счастья актриса решила показать поклонникам снимок, где запечатлен ее родитель - Александр Хмельницкий. Он позирует перед объективом улыбающимся и жизнерадостным, самой звезды экранов на фото не видно.В комментарии артистка призналась: нормальному человеку сложно быть счастливым постоянно. По ее мнению, это моменты, о которых можно сказать: "да, я была тогда счастлива". Звезда отметила, что они с отцом посетили врача и их ничем не расстроили, затем в кафе выпили кофе и прогулялись по Плющихе. Актриса с уверенностью может сказать, что в этот день они были счастливы. Алена Хмельницкая отметила, что очень любит родителя и ей хотелось бы побольше таких дней.