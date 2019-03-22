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В Германии создали гибрид суперкара и мотоцикла Boss Hoss Lamborghini

В Германии создали необычный гибрид суперкара Lamborghini Aventador и мотоцикла Boss Hoss. Этот уникальный автомобиль был сделан под заказ.
В Германии создали гибрид суперкара и мотоцикла Boss Hoss Lamborghini

Немецкий автомагазин Boss Hoss Cycles Germany создал гибрид Boss Hoss Lamborghin, который был построен в единственном экземпляре. Для него понадобилось по одной полноценной и рабочей версии этого суперкара и мотоцикла. От Boss Hoss этому «монстру» достался передок, а от Lamborghini Aventador задняя часть. Гибрид оснащен 6,2-литровый двигателем V8, выдающим 445 «лошадей». Эксперты отмечают, возможно эту установку сняли с Chevrolet Corvette, но они не уверены. Оригинальный мотоцикл Boss Hoss имел 6-литровый силовой агрегат, но он был менее мощным и с более низким крутящим моментом.

Заказчик этого необычного гибрида не рассказал конструкторам магазина Boss Hoss Cycles Germany, что именно вдохновило его и подало эту необычную идею. Пользователи Сети отмечают, не особо понятно, для чего подобный автомобиль может понадобиться. Он одновременно очень неповоротливый, но при этом невероятно мощный. Другие же выразили сомнения насчет того, что на таком гибриде можно будет передвигаться по дорогам общего назначения.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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