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Эксперты поделились советами, как правильно подготовить авто к весне

Российские эксперты поделились советами, позволяющими правильно подготовить автомобиль к весне. Они составили список из 10 главных правил.
Эксперты поделились советами, как правильно подготовить авто к весне

В первую очередь эксперты рекомендуют осмотреть фары и прочие световые приборы. Они могли пострадать от низких температур, а также камней и щепок, летящих с дороги в зимний период. Заморозки могли негативно сказаться и на щетках стеклоочистителей. Их необходимо внимательно осмотреть и проверить работоспособность, возможно потребуется замена.

Отдельная часть подготовки автомобиля к весне – это замена и пополнение разных жидкостей, в первую очередь тормозной. Нельзя забывать и про масло, а также о средствах для чистки лобового стекла. Необходимо проверить аккумулятор. Эксперты отмечают, в данном случае обращать внимание нужно не только на его заряд, но и на состояние подходящих к нему контактов, а также уровень электролита.

Выхлопная система тоже могла пострадать в зимний период, поэтому ее необходимо подвергнуть тщательному осмотру. Эксперты отмечают, комбинация низких и высоких температур, грязь и лед могли серьезно повредить эту часть автомобиля. Не стоит забывать и про салон машины. Его необходимо помыть и осмотреть. В завершении авто можно отправить на автомойку, а затем внимательно изучить его покрытие на наличие царапин и повреждений.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:00

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