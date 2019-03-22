Эксперты поделились советами, как правильно подготовить авто к весне





В первую очередь эксперты рекомендуют осмотреть фары и прочие световые приборы. Они могли пострадать от низких температур, а также камней и щепок, летящих с дороги в зимний период. Заморозки могли негативно сказаться и на щетках стеклоочистителей. Их необходимо внимательно осмотреть и проверить работоспособность, возможно потребуется замена.Отдельная часть подготовки автомобиля к весне – это замена и пополнение разных жидкостей, в первую очередь тормозной. Нельзя забывать и про масло, а также о средствах для чистки лобового стекла. Необходимо проверить аккумулятор. Эксперты отмечают, в данном случае обращать внимание нужно не только на его заряд, но и на состояние подходящих к нему контактов, а также уровень электролита.Выхлопная система тоже могла пострадать в зимний период, поэтому ее необходимо подвергнуть тщательному осмотру. Эксперты отмечают, комбинация низких и высоких температур, грязь и лед могли серьезно повредить эту часть автомобиля. Не стоит забывать и про салон машины. Его необходимо помыть и осмотреть. В завершении авто можно отправить на автомойку, а затем внимательно изучить его покрытие на наличие царапин и повреждений.