Юлия Ефременкова призналась, что никогда не будет носить фамилию своего нового избранника





По мнению телезнаменитости, она всегда будет Ефременковой.Не секрет, что Юлия начала встречаться с Мондезиром Свет-Амуром не так давно, однако парочка уже решила принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион», так как планирует в дальнейшем узаконить свои отношения.На днях Юлия заявила, что никогда не станет Свет-Амур Тамба-Тамба. А объяснила свои слова девушка довольно просто – ее фамилия куда узнаваема. Стоит отметить, что подобное заявление очень обидело избранника Ефременковой, однако мужчина попытался не подать виду.Нужно сказать, что Мондезир, держа Юлию за руку, задал лишь один вопрос: «Что?». В этом момент Майя Донцова, по всей видимости понимая, что сейчас может разгореться настоящий скандал, поспешила отметить, что Ефременкова и Свет-Амур очень красивая пара и прекрасно смотрятся вместе.К слову, план возлюбленной Алексея Купина сработал, ведь Мондезир не стал повторять Юлии вопрос.Всем известно, что на сегодняшний день ведущая реалити-шоу «Дом-2» носит фамилию бывшего супруга и популярного российского актера театра и кино Тимура Ефременкова, с которым развелась 3 года назад.По мнению многочисленных телезрителей, Юлия неспроста заявила, что может навсегда остаться Ефременковой, ведь, по-видимому, хорошо понимает, что только благодаря своей фамилии стала ведущей телестройки.