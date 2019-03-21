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Юлия Ефременкова призналась, что никогда не будет носить фамилию своего нового избранника

Ведущая телешоу «Остров любви» Юлия Ефременкова отказалась брать фамилию своего нового возлюбленного.

Юлия Ефременкова призналась, что никогда не будет носить фамилию своего нового избранника

По мнению телезнаменитости, она всегда будет Ефременковой.

Не секрет, что Юлия начала встречаться с Мондезиром Свет-Амуром не так давно, однако парочка уже решила принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион», так как планирует в дальнейшем узаконить свои отношения.

На днях Юлия заявила, что никогда не станет Свет-Амур Тамба-Тамба. А объяснила свои слова девушка довольно просто – ее фамилия куда узнаваема. Стоит отметить, что подобное заявление очень обидело избранника Ефременковой, однако мужчина попытался не подать виду.

Нужно сказать, что Мондезир, держа Юлию за руку, задал лишь один вопрос: «Что?». В этом момент Майя Донцова, по всей видимости понимая, что сейчас может разгореться настоящий скандал, поспешила отметить, что Ефременкова и Свет-Амур очень красивая пара и прекрасно смотрятся вместе.

Юлия Ефременкова призналась, что никогда не будет носить фамилию своего нового избранника

К слову, план возлюбленной Алексея Купина сработал, ведь Мондезир не стал повторять Юлии вопрос.

Всем известно, что на сегодняшний день ведущая реалити-шоу «Дом-2» носит фамилию бывшего супруга и популярного российского актера театра и кино Тимура Ефременкова, с которым развелась 3 года назад.

По мнению многочисленных телезрителей, Юлия неспроста заявила, что может навсегда остаться Ефременковой, ведь, по-видимому, хорошо понимает, что только благодаря своей фамилии стала ведущей телестройки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:43

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