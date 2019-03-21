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Яна Рудковская показала подписчикам водную виллу на Мальдивах

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко сейчас отдыхают на Мальдивах с сыном Александром. Звезда показала своим подписчикам водную виллу, на которой расположилось звездной семейство.
Яна Рудковская показала подписчикам водную виллу на Мальдивах

Яна Рудковская регулярно размещает разные обновления со своего отдыха на Мальдивах. Продюсер отмечает, только в марте у неё появляется возможность полноценно отдохнуть. Несмотря на это, звезда четко знает, куда хочет направится. Уже второй год таким место для семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко становятся Мальдивы.

Совсем недавно продюсер рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что она вместе с супругом и сыном решили сменить обычную виллу на водную. Постройка расположена прямо на берегу океана, но при этом имеет собственный бассейн. Знаменитость сняла небольшое видео, показывающее внешний вид их нового места отдыха. Здание имеет два этажа и сочетает в себя белые цвета с натуральным деревом. В кадр попал и наследник пары Александр, он купался в бассейне.

Поклонники Яны Рудковской неоднозначно относятся к подобным обновлениям от знаменитости. Некоторые из них считают, что таким образом звезда хвастается и дразнит людей, не способных позволить себе такой роскошный отдых. Многие становятся на защиту продюсера. Они уверены, знаменитость не виновата, что другие люди зарабатывают недостаточно денег. Такие подписчики пожелали Рудковской и её семье хорошего отдыха и крепкого здоровья.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:53

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