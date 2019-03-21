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В Египте найден описанный Геродотом уникальный корабль возрастом 2 тысячи лет

В Египте найден уникальный торговый корабль, описанный Геродотом 2 тысячи лет назад. Конструкция судна почти полностью совпадает с приведённой древнегреческим историком.
В Египте найден описанный Геродотом уникальный корабль возрастом 2 тысячи лет

В Заливе Абу-Кир возле устья Нила археологи обнаружили торговый корабль барис, о котором подробно писал Геродот. Как сообщает Science Alert, нашли судно на месте затонувшего порта Тонис-Гераклейон. Там мог побывать историк в 450 году до нашей эры, когда написал свои "Геродотские истории".

Рассказывая о разных типах египетских судов, автор упомянул барис, напоминающий кирпичную кладку, выложенный папирусом и снабжённый необычным рулём, который проходит через отверстие в киле. Археологи определили, что построили найденный корабль в 664-332 годах до нашей эры.

Он настолько хорошо сохранился, что учёным удалось извлечь из воды 70 процентов корпуса. Сотрудники центра морской археологии Оксфорда отмечают: барис в длину составляет 27 метров, его обшивка соединена двухметровыми шипами, которые соответствуют близко расположенным длинным кольям. Киль выступает внутри корпуса. Хотя некоторые детали отличают находку от описания Геродота, учёные считают их совершенно подлинными.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:36

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