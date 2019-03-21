Муцениеце и Прилучный сожгли в костре пачку денег

Об этом Агата Муцениеце рассказала своим подписчикам в Instagram через функцию «Историй». Там она разместила серию коротких видео, посвященных их семейному отдыху. На первых из них пара только идет к беседке, рядом с которой располагается мангал. Супруга снимает яркую Луну и небольшой лесок, находящийся вокруг них.В последующих видео Агата Муцениеце замечает, что разведенный парой костер начинает потухать и поэтому она просит мужа принести ей какую-то бумагу, иначе она не сможет спасти огонь. Павел Прилучный сначала дает супруге чеки, а затем начинает передавать ей и российские рубли. Актриса сначала удивилась этому, а затем активно включилась в процесс. Она начала бросать целые пачки денег в огонь и комментировать это: «Вот так живут богатые по истине люди». Чуть позже муж посетовал, что в его карманах остались только евро и предложил использовать их. Агата Муцениеце согласилась с мужем и начала бросать в костер иностранную валюту. В завершении она обратилась к избраннику со словами: «Еще заработаешь».Подписчики звезды не оценили подобного поведения. Они выразили надежду, что деньги были фальшивыми, иначе этот поступок вызовет еще больше вопросов. Поклонники пары отметили, что такое поведение плохо скажется на их детях, которые наблюдали за этим в реальной жизни.